Ilfattoquotidiano.it - Winston Bogarde, l’ex bidone del Milan oggi allena difensori e denuncia il razzismo occulto nel calcio: “Perché non ci sono tecnici neri?”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

giorni in cui le classifiche sui peggiori trasferimenti di sempre sembrano in costante fase di aggiornamento. Da Neymar, pagato 90 milioni di euro dai sauditi dell’Al Hilal (con ingaggio di 120 per una stagione e mezza) per 7 partite giocate al costo di 17 milioni a match e 280mila euro al minuto, e da poco passato al Santos; fino ad Antony, malinconicamente trasferitosi al Betis Siviglia dal Manchester United, che per strapparlo all’Ajax mise sul piatto 95 milioni (più 5 di bonus) ottenendo in cambio 5 gol in 62 partite e una serie di figuracce e incazzature da riempire diverse pagine di giornale. Quando si parla di flop a livello di mercato, impossibile dimenticare l’olandese, uno dei simboli per antonomasia del. Lo è stato in due campionati: Serie A nele Premier League con il Chelsea, in quest’ultimo caso diventando l’esempio negativo (12 milioni di euro di ingaggio per altrettante partite disputate in 4 anni), di certe spese fatte solosi hanno le casse piene di soldi.