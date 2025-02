.com - WINDTRE presenta il nuovo portafoglio roaming per i clienti business

Roma, 25 febbraio 2025 –prosegue il suo impegno nel soddisfare le esigenze deianche all’estero e quest’annoil, una soluzione completa e flessibile dedicata ai professionisti con partita iva e alle piccole medie imprese.Una vera evoluzione di offerta che, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’uso del cliente all’estero, potenzia i contenuti e amplia il numero di paesi di destinazione.propone quindi un’esperienza ideale per una copertura globale.Le nuove offerte per l’estero offrono una soluzione per ogni esigenza di: dai piccoli spostamenti occasionali, ai viaggi di media durata fino alle trasferte a lungo termine.Daily Pass, la tariffazione giornaliera inclusa nei piani voce e dati, è pensata per i viaggi di lavoro occasionali e di breve durata.