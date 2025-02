Zonawrestling.net - “Who wants to walk with Elijah?!”

I debutti die i Colons sono senza alcun dubbio due dei maggiori punti di forza dell’ultima iMPACT LIVE direttamente dalla FUll Sail University di Orlando, Florida.La vecchia casa di NXT ha ospitato finalmente la TNA dopo le tante voci in merito susseguite per oltre un anno.Proseguono faide e vicende varie come l’ultimatum di Santino Marella a Tessa Blanchard, o i fondamentali semi piantati in ottica futura, come per esempio tra Mustafa Ali e Mike Santana.Oggi però voglio soffermarmi proprio su questi due debutti, attraverso i quali mi sono chiesto, quale aiuto potranno dare alla compagnia?Partiamo con i Colons. la categoria Tag Team è orfana ormai da mesi dagli ABC e non può fondarsi interamente solo e soltanto su Hardys (vuoi anche per l’età che avanza) e Rascalz.