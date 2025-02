Oasport.it - WEC, il Mondiale parte in Qatar. Ferrari ci riprova, Rossi torna in LMGT3

Con la 1812kmriuna nuova stagione per quanto riguarda il FIA World Endurance Championship. Cresce l’attesa per un campionato tutto da vivere con il debutto nella classe Hypercar di Aston Martin e l’esordio indi Mercedes Sono trentasei le unità presenti in azione: 18 per classe., Toyota, Porsche, BMW, Alpine, Cadillac, Peugeot e la già citata Aston Martin sono attese nella classe regina, mentre inritroveremo Mercedes insieme a BMW, Porsche, Corvette, Aston Martin,, Lexus, McLaren e Ford. Non ci sono quindi grandi aggiornamenti rispetto al 2024 ad eccezione dell’uscita di scena di Isotta Fraschini e di Lamborghini.Il FIA WEC 2025 affronterà un totale di otto round oltre a Lusail, in merito citiamo i round di Imola (aprile), Spa-Francorchamps (maggio), 24h Le Mans (giugno), Interlagos (Brasile), Austin (USA), Fuji (settembre) e Bahrain.