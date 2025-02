Dayitalianews.com - Vuole gettarsi da un cavalcavia per farla finita: convinto a desistere dai carabinieri in provincia di Latina

Sono stati lunghissimi minuti carichi di tensione quelli vissuti ieri ad Aprilia quando un uomo di 41 anni ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi da un. Grazie al rapido intervento deidella locale stazione, la situazione è stata risolta senza conseguenze drammatiche.Un gesto disperato sventato in extremisL’allarme è scattato nel pomeriggio, quando il Numero Unico di Emergenza 112 ha ricevuto una segnalazione urgente riguardante la presenza di un uomo in evidente stato di agitazione su uncittadino.I, giunti tempestivamente sul posto, hanno cercato di instaurare un dialogo per persuaderlo adal suo intento. Tuttavia, la situazione è apparsa subito critica: l’uomo si teneva con un solo braccio alla rete di protezione, manifestando un chiaro segnale di voler compiere il gesto estremo.