Vuelle vietato sottovalutare Orzinuovi

"E’ una partita fondamentale per noi: dovremo essere bravi a none ad imporre subito il nostro gioco come a Cento, facendo leva sulle nostre certezze per incanalare la gara sui nostri binari. È una trasferta insidiosa, ma ci siamo preparati bene". Così Lorenzo Bucarelli, uno dei biancorossi più in forma di questo bel periodo, presenta i passaggi chiave di una trasferta, la terza consecutiva, che lavuole far sua per proseguire nell’imperiosa risalita in classifica che l’ha portata sin qui al quinto posto risalendo dai bassifondi. Questa sera (palla a due alle 20.30, fischiano Radaelli, Lupelli e Rezzoagli) si giocherà solo al PalaBertocchi, mentre il resto della 30esima giornata di A2 verrà disputato domani e sarà l’ultimo turno infrasettimanale della regular-season.