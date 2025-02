Unlimitednews.it - VRetreats apre a Matera con Palazzo Gattini

(ITALPRESS) – Prosegue il piano di sviluppo di: il brand di hôtellerie di VOIhotels supporta la crescita del turismo nel sud Italiando a, antica dimora di una delle più importanti famiglie della nobiltà locale, i Conti. La struttura, che sorge in un edificio signorile posto nel punto più alto di, con un affaccio sui Sassi, dopo un lavoro di restauro guidato dall’architetto Ettore Mocchetti, è stato trasformato in un albergo a cinque stelle. L’impegno di valorizzare le bellezze italiane è condiviso anche da Neos, che arricchirà la propria offerta di voli internazionali con una nuova rotta diretta da New York JFK a Bari-Palese, attiva dal 3 giugno al 15 ottobre.f06/fsc/gtrUnlimited News - Notizie dal mondo