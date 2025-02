Ilrestodelcarlino.it - Volontari al lavoro per affrontare situazioni di emergenza idraulica

La Croce Rossa dell’Emilia-Romagna, il Comune ed il Consorzio di Bonifica della Romagna, hanno svolto delle esercitazioni per formare iin caso di. La Cri ha operato negli impianti del Consorzio di Bonifica di Tagliata di Cervia, per l’utilizzo di due unità carrellabili composte da pompe di diversa portata, nell’ambito di un progetto che punta all’utilizzo di apparecchiature sempre più trasversali e dinamiche per la tempestività di intervento in. Erano presenti anche il vicesindaco di Cesenatico Lorena Fantozzi, Nicola Angiuli, responsabile regionale della Cri, operatori e ingegneri del Consorzio. L’impianto idrovoro di Tagliata è una delle strutture più antiche del territorio, è situato tra i comuni di Cervia e Cesenatico ed è fondamentale per la gestionedella zona litoranea, proteggendo le aree abitate di Pinarella, Zadina e Tagliata.