Volley | Milano obbligata a vincere con Halkbank a Trento bastano due set con Spor Toto

Prosegue la fase a eliminazione diretta delle competizioni europee diè chiamata alla rimonta contronella sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. L’Allianz è caduta per 3-1 nel match di andata in Turchia e devealmeno 3-1 per portare l’Ankara al golden set (set secco a punteggio normale). In caso di successo per 3-2 sarebbe l’a passare, mentre in caso di 3-0 passerebbe. Ovviamente in caso di vittoria dei turchi l’Allianz sarebbe eliminata. Il fischio d’inizio è previsto per le 20.45 alla Allianz Cloud di. La formazione italiana in Superlega vive una situazione di classifica tranquilla. A una giornata dal termine la graduatoria dice sesto posto con 36 punti. Tre lunghezze di ritardo da Piacenza quinta e dieci punti di vantaggio su Modena settima.