Volley In Serie C decolla la “Pool promozione“. Massa Carrara, partenza ad handicap a Colle di Val d’Elsa

E’ pronta a partire la seconda fase del campionato maschile diC con unadal nuovo format. Vi partecipano le prime quattro classificate di ciascuno dei due gironi iniziali inserite in un unico girone a 8 squadre che prevede gare d’andata e ritorno. La particolarità è che ogni compagine arriva a questa nuova fase portando in dote i punti già fatti in precedenza. Si parte, di conseguenza, con una classifica già delineata che è la seguente: 42 Lap Club Arezzo; 41Asd; 39 Remax Ideale-Torretta Livorno; 37 KabelPrato; 35 CortonaSpecialmac; 30 Firenze Ovest Pallavolo; 28 Pallavoloe Grandi Turris. La prima classificata promuoverà direttamente inB mentre le formazioni dal secondo al quinto posto dovranno disputare semifinale e finale per aggiudicarsi l’altro posto rimanente per il salto di categoria.