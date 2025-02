Oasport.it - Volley femminile, è spareggio per il secondo posto tra Milano e Scandicci nella penultima di A1! Roma e Firenze: volata salvezza

Una battaglia lunga cinque mesi, tra rincorse, agganci, rimonte, per arrivare allo scontro diretto che emetterà un verdetto quasi definitivo.si giocano ilin classifica che potrebbe voler dire, in una ipotetica semifinale, che sarebbe il remake della semifinale dello scorso anno, avere il vantaggio della eventuale bella in casa: non è poco.Domani sera, mercoledì 26 febbraio, le due squadre che sono già qualificate anche per i quarti di Champions League, si giocano una potenziale fettina di finale playoff, poi dovranno superare entrambe il primo turno e non è affatto scontato perché le squadre che inseguono già hanno saputo creare qualche grattacapo in stagione.parte da 57 punti eda 55. Le due partite fin qui giocate in stagione hanno detto che le due squadre, di fatto, si equivalgono: all’andataprevalse al tie break, mentresemifinale di Coppa Italia fuad avere la meglio 3-2 al termine di un match tiratissimo e spettacolare.