Oasport.it - Volley femminile, Conegliano rimonta Firenze in Serie A1: la regular season immacolata è dietro l’angolo

Leggi su Oasport.it

ha sconfittoper 3-1 (21-25; 25-22; 25-15; 25-23) nell’anticipo della 25ma giornata dellaA1 di, proseguono il proprio cammino da autentica dominatrice: venticinquesima vittoria consecutiva in campionato, ora l’obiettivo dellaperfetta è a un solo successo. Le Campionesse d’Italia svettano in testa alla classifica generale con 74 punti all’attivo (il primo posto era già certo da tre turni), mentre le toscane si trovano in terzultima posizione e hanno due lunghezze di vantaggio su Roma con cui stanno lottando per evitare la retrocessione inA2.Le Pantere hanno subito lasul 14-11 nel primo set, poi hanno giganteggiato nella seconda e nella terza frazione, mentre nel quarto parziale hanno saputo recuperare da 14-9 per chiudere i conti in maniera autorevole al PalaWanny.