Volley Civitanova vola in finale di Challenge Cup | SK Ankara travolto la Lube insegue il trofeo

ha sconfitto l’SKcon un perentorio 3-0 (25-19; 25-17; 25-16), ha replicato il successo ottenuto due settimane fa con il massimo scarto di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e si è qualificata alladellaCup dimaschile, la terza competizione europea per importanza. Allasarebbe bastato conquistare due set nella capitale turca per sbrigare la pratica: con grande disinvoltura ha dettato legge in terra anatolica dall’alto di una superiorità tecnica e agonistica apparsa schiacciante, meritandosi così la possibilità di disputare il doppio atto che metterà in palio il.La formazione marchigiana ha preso il largo nelle battute iniziali dei tre set e ha tramortito gli avversari, allungando vivacemente e con grande facilità. La terza forza della Superlega, che poche settimane fa ha alzato al cielo la Coppa Italia, se la dovrà vedere contro la vincente del confronto tra il Lubin e lo Sporting Lisbona (i polacchi si sono imposti per 3-0 nella sfida d’andata contro la formazione portoghese), partendo comunque con tutti i favori del pronostico per festeggiare anche in cambio continentale.