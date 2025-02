Fanpage.it - “Volevo solo calmarlo, era agitato”, così il papà del bimbo massacrato a Scicli: fratture a braccia e gamba

Resta in carcere il 39enne ragusano accusato di aver malmenato violentemente il figlioletto lo scorso 2 febbraio: "Non mi sono reso conto di stringerlo troppo forte" ha detto al gip. Al piccolo in ospedale a Modica sono state riscontratemolteplici agli arti.