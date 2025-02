Ilgiorno.it - “Volevo essere un duro” e il video di Lucio Corsi: la location è made in Brianza. Ecco dove

Casatenovo (L), 25 febbraio 2025 - Il papà che a tavola durante la cena legge la pagella del figlio, Carltetto. Italiano 4, matematica 3, geografia 3. comportamento 4. Carletto prova a giustificarsi. Il papà però non ammette scuse: “A letto senza cena. Fila”, indica al figlio la cameretta con il dito puntato. E' un salto indietro negli anni '90 ilclip di “un”, la canzone di, la rilevazione dell'ultimo Festival di Sanremo, quando la punizione per i brutti voti erano il digiuno e la serata chiusi in camera senza tv e senza giochi. Ilclip è stato girato nel cuore della, in una villa anch'essa degli anni '90. E' Villa Regina Maud, un villetta in via del Roccolo, a Casatenovo. LaStile contemporaneo, ampie vetrate nella zona giorno, un corridoio, pavimento in parquet, travi a vista.