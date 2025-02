Juventusnews24.com - Vlahovic Thiago Motta, Tuttosport svela: «Patto per questo finale di stagione». Cosa è successo alla Continassa

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24il retroscena: «perdi».in queste settimaneL’edizione odierna diè tornata a parlare di Dusan, attaccante di proprietà della Juventus ormai sempre più lontano dai bianconeri tenuto conto anche che il rinnovo del contratto in scadenza nel 2026 è in alto mare.Secondo il quotidianoavrebbero stretto una sorta diperdi: il serbo vuole chiudere da protagonista con tanti gol, per aiutare la Juve e per mettersi in vetrina in vista dell’estate. L’arrivo di Kolo Muani dal PSG avrebbe potuto far scoppiare un caso difficile da gestire, maha preferito non alimentare il braciere delle polemiche.