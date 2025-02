Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, sfuma una destinazione? Novità sul futuro dell’attaccante in vista della prossima estate. Cosa succede

di RedazionentusNews24, l'Arsenal di Arteta starebbe cambiando obiettivo per l'attacco.filtra suldel centravanti serboSecondo quanto riportato dal portale inglese Caughtoffside, l'Arsenal potrebbe mollare l'obiettivoe starebbe ora puntando su Alexander Isak.Il centravanti svedese del Newcastle, definitivamente esploso in Premier League, sarebbe finito in cima alla lista dei Gunners per giugno. Il suo eventuale arrivo escluderebbe l'ingaggio didallantus. Come ormai noto, il serbo in scadenza a giugno 2026 è sempre più in bilico.