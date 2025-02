Juventusnews24.com - Vlahovic Fenerbahce, clamoroso: a gennaio ha detto no a questa super offerta! E per l’estate… Tutti i dettagli

L'edizione odierna di Tuttosport ha svelato unretroscena su Dusan, che ha un contratto con la Juventus in scadenza il 30 giugno 2026 e senza rinnovo si appresta a lasciare i bianconeri in estate.Stando a quanto si apprende il centravanti serbo nelle scorse settimane avrebbe ricevuto un'molto importante dalcon ingaggio praticamente simile a quello percepito a Torino. Dusan non ne fa una questione di soldi e ha prontamente rifiutato: per l'estate aspetta la Premier League.