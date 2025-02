Juventusnews24.com - Vlahovic Al Nassr, a gennaio il serbo aveva sul tavolo questa super proposta! Tutte le cifre e il motivo dietro al no

di Redazione JuventusNews24Al, ailsullee ilal no dell'attaccante della JuventusCome raccontato nelle scorse settimane ala Saudi Pro League (e in particolare l'Al) ha provato a strappare Dusanalla Juventus a un anno e mezzo dalla scadenza del contratto del centravanti.Per l'ex Fiorentina era pronto un contratto per le prossime tre stagioni e mezzo da circa 20 milioni di euro annui.ha però prontamente declinato laperchè in futuro vuole continuare a giocare in Europa. Lo riporta Tuttosport.