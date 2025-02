Ilgiorno.it - Viviamo in una città, ma le sue strade sono troppo pericolose e bisogna stare attenti

Conclusa la passeggiata in Sant’Angelo, la 2B si sofferma su quelli che possembrare piccoli dettagli, in realtà molto importanti, che fanno la differenza in materia di sicurezza per i cittadini, giovani, anziani e con disabilità. Gli alunni, camminando, osservano le innumerevoli buche, spesso causate da eventi meteorologici e dall’intenso traffico di auto, camion e anche mezzi agricoli pesanti. Perché il sindaco non riesce a intervenire per eliminare il problema? È il primo cittadino a dover agire per rimettere in ordine alcuni quartieri, ripristinare le vie di comunicazione esistenti e prive della giusta manutenzione e realizzare opere e strutture che in effetti non ci, così da evitare altri problemi che potrebbero creare a loro volta nuovi danni a cose o persone. Le buche, in particolare, poscausare degli incidenti stradali gravi, addirittura mortali per qualcuno! La mancanza di rampe, fondamentali per le persone diversamente abili, o per chi necessita aiuto temporaneo per problemi motori o di salute, dovrebbe essere azzerata, non solo nelle scuole, negli ospedali, negli edifici pubblici, ma ovunque! In Sant’Angelo tali ausili nonben distribuiti e dovrebbero esserci più fondi a disposizione per incrementare il benessere delle persone senza farle sentire impossibilitate a condurre uno stile di vita adeguato.