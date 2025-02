Lanazione.it - Vittoria Valentini nel coordinamento regionale Anci Giovani

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 25 febbraio 2025 –nelNell’ultima AssembleaToscana sono stati eletti neldil’Assessora di Bibbienae Gianluca Norcini Vice Sindaco di Capolona. “E’ una grande soddisfazione far parte del Consiglioditanto più se a passarti il testimone è il nostro sindaco Filippo Vagnoli. Un ruolo importante per il nostro territorio, per il quale mi impegnerò al massimo, così come fatto da Vagnoli fino a oggi, con l’obiettivo di portare le nostre istanze sui tavoli decisionali affinchè i bisogni delle aree interne e deiche in queste vivono o sono tornati a vivere dopo gli studi, possano avere risposte concrete. Con Capolona intendiamo rappresentare al meglio il Casentino e ovviamente dialogare con tutti al fine di dare opportunità concrete di sviluppo al territorio e ai suoi”, commenta, Assessora alle Politicheli e Pubblica Istruzione del Comune di Bibbiena.