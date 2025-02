Sport.quotidiano.net - VISTA DAGLI ALTRI. "Le Aquile offrono una prestazione da applausi. Ma non basta...»

"Lo Spezia esce tra glima lasciando l’imbattibilità interna che durava dal 28 febbraio 2024". L’inizio dell’articolo di Tuttosport è un po’ la sintesi della visione che la stampa nazionale ha avuto di Spezia-Catanzaro. Lo stesso quotidiano sportivo torinese continua scrivendo di "gran bella partita" e che "lo Spezia esce con lama non con i punti". Sulla stessa falsariga il Corriere dello Sport-Stadio su cui si legge che "lo Spezia ha giocato, creato, colpito un palo e probabilmente meritato il pareggio" e "ha disputato una partita di qualità". Parzialmente contro tendenza invece la Gazzetta dello Sport: "Lo Spezia ha continuato ad attaccare però non ha avuto la solita intensità e non ha tenuto alto il ritmo. Le energie nervose hanno spinto lo Spezia anche nel finale".