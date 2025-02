Lanazione.it - Vissi d’arte e vissi d’amore. La targa in memoria di Adina Persano

Nel Museo Nazionale di Arte Medievale e Moderna di Arezzo la nota aria pucciniana è incisa nellaa fianco del Tabernacolo con il Cristo Crocifisso tra Santa Maria Maddalena, Sant’Antonio da Padova e San Giorgio, di Bartolomeo di Giovanni, artista documentato a Firenze tra il 1488 al 1501, nonché pittore specializzato in predelle e forzieri i cui esordi si verificarono presso il Ghirlandaio diventando anche collaboratore di Botticelli. Laè per, guida turistica molto apprezzata, che è mancata nel 2023. L’Associazione Nazionale delle Guide Turistiche, di cuiè stata presidente, insieme ai familiari, non solo ha finanziato il restauro del tabernacolo, prima poco leggibile, ma con l’art bonus si è fatta promotrice di una raccolta fondi finalizzati all’intervento, diretto da Luisa Berretti, Rossella Cavigli e da Giulia Basilissi ed eseguito da Ida Bigoni per la parte lignea dipinta e da Simone Di Virgilio per la parte scultorea metallica, attribuita alla bottega di Leonardo Del Tasso.