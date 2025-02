Lanazione.it - Visite specialistiche con accettazione fai da te. Parte la sperimentazione in Toscana

Firenze, 25 febbraio 2025 – Self, un sistema per fare l’die pagare il ticket in autonomia, senza dover necessariamente accedere allo sportello dell’azienda sanitaria. E’ partita la prima fase di test al momento nell’AslCentro, all’ospedale Santa Maria Nuova, e all’Aou Meyer Irccs, e da marzo sarà esteso anche nell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi e ad alcuni presidi dell’AslSud Est. Laentrerà nel vivo a partire da maggio e progressivamente arriverà a coprire tutte le strutture della regione entro gennaio 2026. Come funziona Con il nuovo servizio l’potrà essere fatta attraverso l’appSalute, dal Cup on line o dai Totem PuntoSì presenti nelle strutture interessate, che sono già stati adeguati con le nuove funzionalità, dal settore Sanità digitale e innovazione della Regione