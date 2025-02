Lanazione.it - Visite specialistiche con accettazione fai da te. Parte la sperimentazione in Toscana, ecco dove

Firenze, 25 febbraio 2025 – Self, un sistema per fare l’die pagare il ticket in autonomia, senzar necessariamente accedere allo sportello dell’azienda sanitaria. E’ partita la prima fase di test al momento nell’AslCentro, all’ospedale Santa Maria Nuova, e all’Aou Meyer Irccs, e da marzo sarà esteso anche nell’azienda ospedaliero universitaria di Careggi e ad alcuni presidi dell’AslSud Est. Laentrerà nel vivo a partire da maggio e progressivamente arriverà a coprire tutte le strutture della regione entro gennaio 2026. Come funziona Con il nuovo servizio l’potrà essere fatta attraverso l’appSalute, dal Cup on line o dai Totem PuntoSì presenti nelle strutture interessate, che sono già stati adeguati con le nuove funzionalità, dal settore Sanità digitale e innovazione della Regione