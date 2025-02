Pordenonetoday.it - Visite gratuite e consulti medici per la giornata mondiale dell'udito

Leggi su Pordenonetoday.it

L'Asfo scende in campo per lanazionale di sensibilizzazione sulle malattie’orecchio e i disturbi uditivi. L’iniziativa, promossa dalla Società Italiana di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale in collaborazione con la Società Italiana di Audiologia e Foniatria, si terrà.