Ilfattoquotidiano.it - “Visitate l’Italia!”, una mostra accattivante nel posto sbagliato

Lae il titolo sono accattivanti, “!”, i manifesti piccole opere d’arte considerando anche gli autori. Ma sede ed allestimento (l’uno è conseguenza dell’altro) non idonei. Mi riferisco all’ultimo evento a Palazzo Madama a Torino, da non confondere con la sede del Senato a Roma, ma l’edificio juvarriano in piazza Castello baricentrico a Palazzo Reale e la Torre Littoria. Questa dimora sabauda è la storia di Torino, dall’Augusta Taurinorum, nella parte retrostante la facciata juvarriana, la porta orientale della provincia romana, poi alla dominazione dei d’Acaja, i capostipiti dei Savoia, per finire alle due Reggenti, Madame Reali, Cristina di Borbone – Francia e Maria Giovanna Battista di Savoia Nemours.L’edificio è una delle opere più affascinanti di Juvarra, diventato architetto reale dopo la morte di Michelangelo Garove e anche per la buona prova fornita a Vittorio Amedeo per la Basilica di Superga, voluta e realizzata per il voto alla Madonna in caso di vittoria sui francesi (ottenuta poi nel 1706), tornata alla ribalta per il suffragio a Vittorio Emanuele.