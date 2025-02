Ilrestodelcarlino.it - Violenza su una studentessa, un anno e otto mesi al cuoco

sessuale su una: condannato a unun 37enne peruviano. L’episodio era avvenuto lo scorso 3 luglio, in pieno giorno, in mezzo alla strada, in via Carradori. Secondo l’accusa, sostenuta dal pm Rosanna Buccini, l’uomo, che lavora come, avrebbe afferrato alle spalle una24enne, e le avrebbe infilato le mani nei pantaloni fino ad arrivare alle parti intime. La giovane si era buttata a terra e aveva cominciato a gridare aiuto. A quel punto il peruviano sarebbe scappato via, correndo. Era stata la giovane a chiamare il 112 e sul posto erano intervenuti gli agenti della squadra mobile che, poco dopo, avevano rintracciato e fermato il, accusato disessuale. Fin da subito l’uomo, difeso dall’avvocato Lucia Pettinari, aveva fornito una versione diversa, ribadita anche ieri in aula: "La versione che abbiamo è solo quella della parte offesa, che non è supportata da nessun elemento probatorio".