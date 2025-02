Anteprima24.it - Violenza di genere: la campagna di Rai Radio1 e Grr al Dorso

Tempo di lettura: 2 minuti Fa tappa ad Avellino – venerdì prossimo, 28 febbraio, in un evento organizzato con l’ufficio scolastico provinciale e il Comune – lanazionale di Raie del Giornale Radio Rai “Come un’onda contro lasulle donne”.Laitinerante, cominciata il 9 novembre 2023, ha portato il tema delladiin tutto il Paese, nelle università, nelle piazze, nelle associazioni, nelle scuole, nelle aule dei tribunali, nelle carceri, nei festival, nei palazzi del Comune, in Vaticano. L’obiettivo è quello di far emergere i nodi, le contraddizioni, i tanti aspetti dellapoco approfonditi, compreso il capitolo figli, spesso spettatori e vittime della: tutto ciò con il coinvolgimento degli studenti, “fondamentali per porre le basi al cambiamento culturale”.