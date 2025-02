Dayitalianews.com - Violenta per un anno la nipote 13enne: ridotta la pena da 12 a 7 anni per lo zio

Un uomo di 37, originario della provincia di Sassari, era stato condannato a 12di carcere per abusi sessuali sullatredicenne, ma la suaè stataa 7. La decisione è stata emessa oggi dalla Corte d’appello, sotto la presidenza del giudice Salvatore Marinaro. I fatti contestati risalgono al 2019: secondo le accuse l’uomo avrebbe approfittato dellaper oltre un, costringendola ad avere rapporti sessuali completi.La confessione e la condannaDopo un lungo periodo di silenzio, l’adolescente era riuscita a confidare il suo dramma alle amiche e alla madre, che aveva poi sporto denuncia ai carabinieri, portando all’arresto dell’uomo. Il 37enne, assistito dagli avvocati M. P. e G. C., era stato condannato in primo grado dal Tribunale di Sassari a 12di carcere.