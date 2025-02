Ilfattoquotidiano.it - Vietnam e Giappone, Messico e Perù: alla ricerca della magia

La fioritura dei ciliegi incornicia il monte Fuji ancora imbiancato di neve, lo scorrere del fiume Mekong sembra invece non conoscere stagioni nel suo andare calmo e rilassato, quasi una panacea che allieta le memorie del passatoita. Le rovine Inca tra le Ande e quelle Maya nella giungla messicana suggellano un tempo sospeso, rendendo la storia immortale. I luoghi ci raccontano mille suggestioni, ci insegnano e incantano con la loro bellezza e le loro preziose testimonianze, un incontro millenario tra natura e civiltà, unada vivere. E poi ci sono una miriade di piccoli dettagli, peculiarità che impreziosiscono le esperienze, come i magnifici contrasti che rivela il, dove la lentezza dell’antica cerimonia del tè vive in un mondo che rincorre il domani, tra maxi schermi dalle immagini pop e luci al neon che colorano la notte.