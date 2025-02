Anteprima24.it - VIDEO/ Corte Conti Campania, il presidente Oricchio: “P.A. in lento miglioramento, ma ancora distante da standard medi”

Tempo di lettura: 3 minuti“C’e? preoccupazione sull’utilizzo corretto dei fondi Pnrr: correre per ottenere i risultati aumenta i rischi. La vera preoccupazione e? che, finito tutto, rimarranno solo debiti e opere poco utili alla collettivita?”. Lo ha detto ildella Sezione giurisdizionale delladeiper la, Michele, nel corso della conferenza stampa in vista della Cerimonia di Inaugurazione dell’Anno Giudiziario che domani si terrà a Villa Pignatelli.“Se si allentano troppo i controlli in corso di attivita? – ha aggiunto– il rischio che si colgano occasioni per appropriarsi di fondi non dovuti aumenta. Non vorrei che pur di raggiungere risultati con l’Europa vengano effettuate attivita? poco utili e molto costose. Ricordiamo che una parte dei fondi andra? restituita dai nostri figli”.