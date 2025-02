Ilgiorno.it - Viaggio sulle note attorno al mondo. Sul palco cinquanta musicisti per un messaggio di speranza

La fusione delle tradizioni musicali italiane, africane, asiatiche e latinoamericane, intrecciate per dare vita a nuovi affreschi sonori in cui si contaminano ritmi e melodie del. Un concerto in cui agli strumenti della tradizione classica si uniscono percussioni di diverse culture e soprattutto le voci di un coro multietnico. È quanto propone il Coro interculturale Elikya, formato da una cinquantina di elementi tra cantanti e strumentisti di nazionalità diverse, provenienti dalla Cina, dal Camerun, dal Congo, dall’Ecuador e dal Brasile, oltre che da italiani di diverse regioni e da alcuni profughi che arrivano da Paesi subsahariani africani. Il loro percorso artistico, laboratorio di ricerca e sperimentazione di creatività, lo si potrà scoprire sabato alle 18 a Sovico nella serata dal titolo “Incontro di voci - Unmusicale attraverso le culture del“, un coinvolgente concerto al cinema Nuovo di via Baracca.