Viaggi e sport, passioni in movimento

La terra rossa del tennis, il parquet lucido tra due canestri, l’asfalto bollente della Formula 1 e della Motogp. Ci sono luoghi che sono come templi per gli appassionati di tennis, basket e motori, a due o quattro ruote, e ci sono destinazioni che si identificano in essi. Basta dire Madison Square Garden per evocare qualche “terzo tempo” passato alla storia del basket, o US Open, per dritti e rovesci da cardiopalma, solo per citare New York City. E che dire Yas Marina Circuit? L’associazione deserto e motori è quasi spontanea, lì dove l’adrenalina alza ulteriormente la temperatura durante il Grand Prix di Abu Dhabi, mentre il saliscendi di Monaco è un batticuore che regala il Principato, così l’Aramco Gran Premio de España, che rivela tutto il brio di Barcellona. Il Circuito di Monza e di Imola invece, sono consuetudini che risvegliano quel pizzico di orgoglio nazionale, unendo la passione per i motori alla bellezza dei territori generosi di un’Italia che non smette mai di stupire.