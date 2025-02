Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2025 ore 19:40

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare code a tratti per traffico intenso Laurentina enina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna un incidente rallenta il traffico tra PontinaFiumicino rimanendo interna si rallenta tra le uscite Nomentana eTeramo percorrendo laFiumicino tra Colombo e Magliana direzione Fiumicino ci spostiamo in via Aurelia dove si rallenta altezza a Torrimpietra direzione Civitavecchia in via Cristoforo Colombo traffico rallentato con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede Dolce notte mentre viene tua zia si rallenta a Pavona in prossimità dell'incrocio con la via del mare nei due sensi di marcia per fargli veloce ad Astral infomobilità è tutto il prossimo aggiornamento della