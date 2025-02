Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2025 ore 19:10

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare coda tratti per traffico intenso tra la FiorentinaTeramo in carreggiata esterna in carreggiata interna un incidente rallenta il traffico tra PontinaFiumicino rimanendo interna si rallenta tra Pescaccia ed Aurelia è più avanti tra le uscite Nomentana hai Casilina sul trattore quella tratti per traffico intenso tra la Togliatti e del grande raccordo in uscito dalla capitale percorrendo laFiumicino code tra Colombo e Magliana direzione Fiumicino mentre in via Aurelia si rallenta altezza Torrimpietra Civitavecchia in via Cristoforo Colombo traffico rallentato con code tra via di Mezzocammino e via di Malafede direzione Ostia infine Nettunense rallentamenti altezza Aprilia direzione Appia da chioccia e Lastra in pubblica è tutto il prossimo aggiornamento di servizio dellahttps://storage.