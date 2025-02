Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2025 ore 18:10

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellasul grande raccordo anulare per incidente a lunghe code tra l'appia in carreggiata interna per rimanendo interna si rallenta traFiumicino e da Aurelia è più avanti tra le uscite Cassia bis e Salaria mentre in carreggiata esterna traffico rallentato con code trapuntinenia è più avanti le uscite Prenestina e Nomentana sul tratto Urbano coda tratti per traffico intenso tra la tangenziale a te ed il grande raccordo in uscita della capitale in senso contrario si sta in coda tra Portonaccio e la tangenziale est per laFiumicino code tra Colombo e Magliana direzione Fiumicino infine in via Aurelia si rallenta tra Torrimpietra e Palidoro direzione Civitavecchia da Candiolo ad Astral infomobilità è tutto al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.