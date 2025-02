Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2025 ore 15:25

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio dellaper correndo al Grande Raccordo Anulare a rallentamenti tranina in carreggiata esterna mentre in carreggiata interna si sta in coda per l'intenso traffico tra le uscite Tiburtina inTeramo sul tratto Urbano si rallenta Togliatti il grande raccordo in uscita della capitale per la statale Pontina per incidente traffico rallentato Concordia altezza Aprilia direzionein via Nettunense si rallenta in prossimità dei centri abitati di Aprilia Cecchina e Pavona nei due sensi di marcia mentre in via Appia code altezza Santa Maria delle Mole direzione Albano data di veloce ad Astral infomobilità è tutto oro un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o sta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto Astral Spa punto.