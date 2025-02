Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2025 ore 13:25

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellacircone scorrevole al momento su Rete viaria regionale le altre notizie cantieri sulla A1Napoli per consentire i lavori notturni di riqualifica delle barriere di sicurezza chiuso lo svincolo di Cassino in entrata per il traffico di Napoli dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina la chiusura si replica con le stesse modalità in fascia oraria Dunque 21 sei nelle notti di mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio entrata consigliata verso Napoli San Vittore ora il trasporto marittimo l'assemblea informa che oggi la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 15:30 posticipa la partenza alle 16 IP nel trasporto ferroviario da oggi martedì 25 febbraio e fino a martedì 15 aprile Per consentire i lavori di potenziamento infrastrutturale tra le stazioni diTiburtina eCasilina alcuni Intercity e Intercity notte subiscono modifiche di orario di fermata cancelni limitazioni di percorso variazioni di orario sostituzioni con bus per alcuni treni regionali la notizia in dettaglio sul sito e canali Social da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto grazie per averci seguito in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità spa.