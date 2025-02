Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2025 ore 12:25

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellala situazione del traffico non ci sono impedimenti alla circone Infatti è indicato al momento generalmente scorrevole sulla rete viaria regionale le altre notizie cantieri sulla A1-napoli per consentire i lavori notturni di riqualifica delle barre di sicurezza chiuso lo svincolo di Cassino in entrata per il traffico diretto a Napoli dalle 21 di questa sera e fino alle 6 di domani mattina la chiusura si replica con le stesse modalità in fascia oraria 26 nelle notti di mercoledì 26 e giovedì 27 febbraio entrata consigliata verso Napoli San Vittore orari trasporto marittimomar informa che oggi la corsa unità veloce Formia Ventotene delle ore 15:30 posticipa la partenza alle ore 16:30 infine il trasporto ferroviario da oggi martedì 25 febbraio fino a martedì 15 aprile Per consentire i lavori di senza mento infrastrutturale tra le stazioni diTiburtina eCasilina alcuni treni Intercity e Intercity notte subiscono modifiche di orario e di fermata cancelni limitazioni di corso variazioni di orario e sostituzioni con buste per alcuni treni regionali la notizia in dettaglio sul nostro sito e canali Social da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della