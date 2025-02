Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2025 ore 11:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasubito un aggiornamento sul Raccordo Anulare risolto in esterna anche tra l'uscita Casilina e A24 la circone è scorrevole circone scorrevole anche sulla carreggiata esterna Idem sul tratto Urbano della A24 sullaFiumicino ci spostiamo sulla via in via di risoluzione incidente avvenuto in precedenza code residue all'altezza di Grottaferrata nei due sensi di marcia andiamo ora sulla Cassia anche qui incidente rimosso in prossimità di Cura di Vetralla circone è tornata regolare per quanto riguarda l'incidente sulla Salaria all'altezza dello svincolo di Settebagni non ci sono impedimenti alla circone dopo la rimozione del incidente e fine il trasporto ferroviario sullaNapoli via Cassino la circone intreccio rallentata risolto il guasto alla linea Colleferro e ora in graduale ripresa i treni Intercity e regionale coinvolti possono subire comunque devono lentamente fino a 60 minuti da Gina Pandolfo e altre info è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.