Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2025 ore 10:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare di sotto i dentini interna permangono le code per traffico tra le uscite Casilina è Appia sulla carreggiata esterna si sono formati code tra Casilina e a 24 qui per un incidente andiamo da sul tratto Urbano della A24 per traffico code tra fiorentini e tangenziale est verso il centro ci spostiamo sullaFiumicino ancora code tra via Newton e via della Magliana verso l'Eur sulla Salaria un incidente causa coda all'altezza dello svincolo di Settebagni in direzione altro incidente sulla Cassia quiko.de l'altezza di Cura di Vetralla nelle due direzioni Certo siamo ora sulla via Anagnina ennesimo incidente code all'altezza di Grottaferrata nei due sensi di marcia un invito alla prudenza nella guida nell'ambito del trasporto pubblico o capitolino sulle linee b&b 1 della metropolitana la circone in precedenza rallentata è tornata regolare infine il trasporto ferroviario permangono i rallentamenti sulla fuori via Cassino la causa un guasto alla linea Colleferro i treni Intercity e regionali coinvolti possono subire limitazioni di percorso cancelni e ritardi fino a 60 minuti da Ginevra Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.