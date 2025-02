Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 25-02-2025 ore 09:40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellapartiamo dal raccordo anulare in interna code per traffico tra uscita Cassia Veientana installare a seguire code a tratti dalla diramazionenord dalla Tiburtina e dalla Casilina allaFiumicino in esterna code dalla Flaminia Casal del Marmo e da Casal del Marmo traffico rallentato Eco del PescaccioFiumicino via del Mare code a tratti dalla Casilina la Tiburtina invariato il traffico sulla tratto Urbano della A24 incolonnamenti da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro e non si sta in coda da Togliatti al Raccordo traffico invariato anche sulla-fiumicino cosa tratti dal raccordo via della Magliana verso l'Eur permangono i messaggi sulla via del mare per un incidente avvenuto in precedenza Ci sono code tra cd e Vitinia le due direzioni con le ripercussioni Fide lungo via Ostiense in direzioneauto in coda qui per traffico sulla Cristoforo Colombo da viana a via di Malafede sempre versotraffico intenso sulle consolari tratti sulla Cassia tra la sorte Tomba di Nerone sulla Flaminia code dal raccordo anulare a via dei Due Ponti situazione analoga sulla Salaria file da Villa Spada a via dei Prati Fiscali tutto ricordiamo che sul centro ci sposiamo ora sulla pala e qui ci sono code per un incidente avvenuto all'altezza di via Tacito nelle due direzioni infine il trasporto ferroviario sullaNapoli via Cassino fortemente rallentata la circone per un guasto alla linea Colleferro Intercity e regionali coinvolti possono subire limitazioni di percorso cancelni ritardi fino a 120 minuti da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della