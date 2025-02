Romadailynews.it - Viabilità di domenica 2 marzo: RomaOstia Half Marathon

Leggi su Romadailynews.it

si corre la 50ª edizione della, la storica mezza maratona che da Roma porta al mare. Per l’occasione previste modifiche per le linee del trasporto pubblico e chiusure al traffico.La gara prenderà il via dall’Eur e arriverà alla rotonda di Ostia. La corsa paralimpica partirà alle ore 8.50, mentre la gara sulla distanza dei 21,097 km alle ore 9. Gli atleti seguiranno questo percorso: da via Cristoforo Colombo direzione Roma centro (altezza Palalottomatica) contromano, via Cristoforo Colombo fino all’intersezione con viale Europa, viale Europa, viale Umberto Tupini, piazza Mustafà Kemal Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi, viale dell’Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo, piazzale Cristoforo Colombo.