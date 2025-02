Lanazione.it - Via libera dell’Enac per l’atterraggio notturno del Pegaso a Loro Ciuffenna

Arezzo, 25 febbraio 2025 – L'ok definitivo è arrivato dall'Enac, l'ente nazionale per l'aviazione civile, che ha autorizzato l’utilizzo del campo sportivo diper l'atteraggio e il decollo del2 anche di notte. Questo velivolo è l'unico mezzo della Regione Toscana dotato di tecnologia NVG (Night Vision Goggles) a visore, che consente ai piloti una visione migliore durante il volo. "È fondamentale aumentare la rete dell’elisoccorso, è l’unico modo per garantire un’assistenza tempestiva - ha spiegato Stefano Barbadori, direttore della UOC Elisoccorso ed Emergenza Territoriale 118 -. La tempestività è un fattore non trascurabile nell’emergenza urgenza e il campo sportivo diaggiunge un tassello importantissimo nel territorio del Valdarno".