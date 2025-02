Foggiatoday.it - Via Almirante chiusa per nove ore al giorno

Leggi su Foggiatoday.it

L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per la costruzione del prolungamento di via Giorgiocon il collegamento con via Parini, strada prevista dal Prg, è stata disposta la chiusura al traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta 'rimozione.