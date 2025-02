Bergamonews.it - Via al processo per l’omicidio di Sharon, in aula con il killer anche i genitori e il fidanzato: scontro sulla perizia psichiatrica

Partito ila carico di Moussa Sangare, il 30enne accusato delvolontario aggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minorata difesa diVerzeni, 33enne di Terno d’Isola.La difesa ha chiesto che l’imputato venga sottoposto aper stabilire la capacità di sostenere ile la capacità di intendere e volere al momento del fatto. Questo alla luce, a dire dell’avvocato Giacomo Maj, delle visite effettuate da Sangare al carcere di Bergamo, a quello di San Vittore e della relazione dell’assistente sociale di Suisio che l’aveva seguito in epoca precedente al. “Dal suo rientro dal viaggio negli Stati Uniti il mio assistito non è stato più lo stesso ed ha assunto atteggiamenti non consoni e distaccati dalla realtà”, ha dichiarato il legale, che ha chiesto inoltre di poter produrre un video ripreso dalla sorella dov’è si vede l’imputato mentre parla con persone defunte.