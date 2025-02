Quotidiano.net - ‘Vi daremo la caccia!’: il messaggio della ministra-sheriffo di Trump agli immigrati negli Stati Uniti

Roma, 25 febbraio 2024 – Dopo la diffusione di un controverso video dell’account ufficialeCasa Bianca in cuiin catene vengono mostrati con un sottofondo asmr, l’amzionetorna al centro delle critiche. A far montare la polemica è Kristi Noem, SegretariaSicurezza Interna degli, che in untelevisivo ha dichiarato: ‘We will hunt you down!’ riferendosiirregolari. Le sue parole hanno acceso il confronto sulla retorica sempre più duraCasa Bianca in materia di immigrazione.nomina Dan Bongino, podcaster ultraconservatore, vice capo dell’Fbi: nuova bufera in arrivo La campagna pubblicitaria Il Dipartimentosicurezza interna deglid'America ha stanziato oltre 200 milioni di dollari per una campagna pubblicitaria contro l’immigrazione illegale, destinata a comparire anche nelle tv internazionali e già mandata in onda in America.