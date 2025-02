Ilfattoquotidiano.it - Vertice a Londra per il piano Ue sulla difesa: “Meloni presente”. Al centro l’invio di 30mila soldati in Ucraina

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci sarà anche Giorgiaaldei leader europei a, domenica 2 marzo, per discutere dei piani comuni europei in materia di. Unche sta prendendo forma, mentre le stesse fonti che confermano la presenza della premier italiana sottolineano che non è stato ancora ufficialmente convocato, e che le interlocuzioni tra i leader sono in corso. A parlare della possibile riunione è stato il premier polacco Donald Tusk, intervenendo a Varsavia al fianco del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. “Spero – ha affermato – che una maggiore mobilitazione didell’Europa, degli Stati membri e dell’Europa in senso più ampio, diventi un fatto”. Prima del prossimo Consiglio Europeo del 6 marzo a Bruxelles, “saremo adomenica, insieme ai nostri amici britannici e a un gruppo di leader, per parlare di questi piani comuni”.