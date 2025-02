Ilpiacenza.it - Verso un derby vitale per la salvezza

Leggi su Ilpiacenza.it

Interrotta la striscia di cinque sconfitte in fila, non c’è tempo di cullarsi che all’orizzonte c’è già la trentesima giornata del campionato di Serie B Nazionale per la Bakery Piacenza, che sarà impegnata nel turno infrasettimanale di mercoledì 26 febbraio alle ore 20:30 al PalArquato di.